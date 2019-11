Nador : Deux arrestations liées à un réseau criminel de trafic international de drogue

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire de Nador ont arrêté, mercredi soir en coopération avec la Direction générale de la surveillance du territoire, deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué jeudi, dans un communiqué, que les suspects ont été arrêtés à bord d'une voiture utilitaire dans la commune rurale Tazarine, à 80 km de Nador, en direction d'Al Hoceïma, précisant que les perquisitions effectuées dans le véhicule ont permis la saisie de 3 tonnes et 657 kg de chira enveloppés dans 70 paquets de grand format.

Les mis en cause, âgés de 37 et 40 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête pour identifier les autres suspects et déterminer ses éventuelles ramifications nationales ou internationales, a ajouté la même source.