Maroc : Une visite des parlementaires au Sahara attend le feu vert royal

Les membres de la commission des affaires étrangères aux deux Chambres du Parlement s’apprêtent à visiter une nouvelle fois le Sahara et se rendre à proximité du mur des Sables marocain.

Ainsi, selon Al Massae de ce jeudi, les préparatifs pour cette visite vont bon train au niveau des deux Chambres de l’institution législative. Dans une déclaration au quotidien, Youssef Gharbi, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidents à l’étranger a précisé que ce déplacement dénote de la volonté des parlementaires membres de la commission de rendre visite aux unités des FAR déployées au Sahara. L’objectif de ce déplacement est de soutenir les éléments des FAR sur place, a-t-il ajouté, précisant qu’un écrit dans ce sens sera effectué selon le circuit approprié.

De son côté, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a fait savoir que la question serait soumise au roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces armées royales.

La visite que comptent effectuer les membres du Parlement au Sahara sera la deuxième du genre, rappelle Al Massae, cité par Le360. En 2010 déjà, des parlementaires représentant l’institution législative s’étaient rendus sur le front à proximité du «mur de la défense», conclut le journal.