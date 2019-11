Italie : Arrestation de négociateurs italiens de la mafia Camorra, liés à des fournisseurs au Maroc

Entre Naples et Valence, les carabiniers de l’unité d’enquête de Naples, en collaboration avec la police espagnole et la division Sirena du service de coopération internationale de la police italienne, ont exécuté une ordonnance rendue par le procureur napolitain à l’encontre de deux individus du réseau Camorra, affiliés au clan Polverino pour trafic de drogue, trafic international de drogue et crime aggravé par la méthode de la mafia, a rapporté La Repubblica mercredi.

Les deux individus sont également soupçonnés d’avoir négocié avec les fournisseurs de drogue, d’origine marocaine, la distribution et la vente, sur le territoire napolitain et dans d’autres villes italiennes, de lots de drogue importés du Maroc via l’Espagne. Entre 2001 et 2012, ils avaient mis en place une structure organisationnelle transnationale de premier plan en Campanie pour l’importation de haschisch

L’enquête qui les concerne fait suite à une première arrestation de plus de 100 représentants affiliés au groupe Camorra, en mai 2011 et en juin 2013, avec l’élimination des cadres du groupe dirigé par Giuseppe Polverino. L’investigation a permis de localiser quatre fugitifs dont deux inscrits sur la liste des éléments dangereux du ministère de l’Intérieur italien, ainsi que la saisie de plus de 6 000 kilos de haschisch.