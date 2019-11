Musulmans d'Europe : Après Ramid, Ahmed Raissouni s’attaque à son tour à la France

Après Mustapha Ramid, c’est au tour d’Ahmed Raissouni de prendre la plume et lancer une nouvelle attaque contre la France. Il affirme dans un article publié hier sur son site que «toutes les restrictions raciales, politiques, juridiques et sociales auxquelles les musulmans d'Europe sont soumis portent la signature de la France». «Elles sont testées et appliquées d’abord en France et puis exportées et promues par d'autres partenaires européens», a-t-il dénoncé.

Dans son réquisitoire, le président de l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), proche des Frères musulmans et du Qatar, condamne la fermeture par les autorités françaises des mosquées. «Elles en détiennent à cet égard le record en Europe», estime-t-il.

Faisant siennes les accusations portées par son «frère» Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, le religieux souligne que la «France mène une guerre féroce contre la tenue vestimentaire des femmes musulmanes, notamment le foulard». «Ses présidents, qu’ils soient de droite, de gauche ou du centre, s’engagent ouvertement, et sans réserve diplomatique ou protocolaire, à déclarer leur guerre à l’islam», fustige-t-il encore.

«La France combat l’islam avec un esprit de croisé-sioniste»

Et d’ajouter que la France est le seul pays où «les élites politiques, philosophiques et médiatiques s’engagent - collectivement et dans un mode coordonné - dans une féroce offensive contre le coran et contre le prophète de l'islam».

Ahmed Raissouni effectue aussi une incursion dans le terrain politique pour mieux atteindre sa cible :

«La France se considère toujours comme le gardien et le fort protecteur de ses colonies africaines, luttant avec toute son énergie et son influence pour anéantir toute activité ou tout avancée islamiste.»

Le religieux constate également que Paris «s'est éloignée des pays d'Europe occidentale et de son vieux slogan : liberté, égalité, fraternité. La France combat l’islam avec un esprit de croisé-sioniste sous couverts de slogans laïques». Elle «ne combat pas l'islam par peur, comme le font les autres, mais elle le combat par haine pour cette religion et par haine pour sa présence en Europe et en Afrique».

Et d’indiquer que «la France ne cherche pas seulement priver les musulmans des éléments de leur pouvoir spirituel, mais de les rendre sans âme».

Le 8 novembre, à l’occasion de l’examen du budget consacré au CNDH dans le cadre du PLF 2020 par les membres de la Commission de la justice et de la législation, le ministre d’Etat chargé droits de l’Homme, Mustapha Ramid n’a pas hésité à mettre dans le même panier la France et les Talibans afghans. Il avait déclaré que «les deux veulent imposer une certaine tenue vestimentaire aux femmes ; ce qui constitue une violation des libertés».