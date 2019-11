Grand-Maghreb : Une marche pour réunir les ambassades des cinq pays prévue ce samedi à Paris

L’organisation Maghreb sans frontières a annoncé cette semaine qu’elle organise ce samedi à Paris une marche pour le Grand Maghreb.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, ses deux présidents Rachid Nekkaz et Hassan Ben M'Barek ont appelé les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Mauritaniens et les Libyens de France à se joindre à eux dans cette marche qui démarrera à 15h devant l’ambassade d'Algérie en France, sise rue de Lisbonne. Elle sillonnera les rues de la capitale française, en passant par le Consulat général de Tunisie, sis rue de Lübeck, l’ambassade de Libye, sise rue Charles Lamoureux et l’ambassade de Mauritanie, sise rue de Montevideo, avant d’atteindre l’ambassade du Royaume du Maroc, sise rue Le Tasse à Paris.

Cette marche est destinée à «relancer le Grand Maghreb de façon à ce que nous puissions montrer un visage uni de cette sphère maghrébine qui souffre tellement, alors qu’en Europe il y a 27 pays sans frontière et sans visa», a déclaré Rachid Nekkaz, dans la vidéo annonçant cette marche.

Rappelant que «Maghreb sans frontière est une structure qui a pour objet d’assurer et de promouvoir la construction d’un Grand Maghreb qui a été créée il y a onze ans», le Franco-marocain Hassan Ben M'Barek a affirmé qu’«il est très important dans le contexte actuellement, avec ce qui se passe dans les pays du Maghreb et en particulier en Algérie, d’essayer de relancer cette idée» de Grand Maghreb.

«Nous allons organiser plusieurs actions pour promouvoir ce projet extrêmement important. Lorsqu’on sait aujourd’hui que la situation à la fois des musulmans et en particulier des Maghrébins en France et dans d’autres endroits se dégrade, je pense qu’il est important de faire des actions positives qui puissent nous permettre d’atteindre cet objectif», a-t-il ajouté.