Maroc : A Tétouan, un sit-in de solidarité avec la Palestine interdit par les autorités

Un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien à Tétouan, suite aux agressions israéliennes à Gaza, à l’appel de l'Organisation du renouveau estudiantin (Attajdid Attollabi), affiliée au mouvement unicité et réforme (MUR), a été annulé hier.

Selon le site d’Attajdid Attollabi, ce sont les autorités locales à Tétouan qui ont empêché l’organisation de ce sit-in. Mohamed Rebbah, secrétaire régional de la section Tétouan de l’organisation, a affirmé que «les étudiants de l'organisation et certains citoyens de la ville ont été surpris par une grande mobilisation de forces de l’ordre sur la place Moulay Mahdi, où il était prévu d'organiser le sit-in».

«Les membres des forces de sécurité nous ont repoussés devant le regard des personnes présentes, pour nous empêcher d'organiser ce sit-in», dénonce-t-il. Et d’ajouter qu’un membre du Comité exécutif de l’Attajdid Attollabi avait été «brutalement battu et insulté», alors qu’un autre a été «blessé au niveau du cou». «Un responsable ne s’est pas seulement contenté d’empêcher le sit-in pacifique et cette solidarité en frappant et insultant, mais a également déchiré le drapeau palestinien et l'a jeté sur la voie publique», regrette le responsable d’Attajdid Attolabi à Tétouan.

Mohamed Rebbah a assuré que les autorités locales avaient «refusé de recevoir l'avis de du sit-in, bien qu'il ait été remis plus de 48 heures avant l'organisation de l’événement». «Ce n’est pas la première fois. Trois avis pour l’organisation de manifestations de solidarité l’année dernière ont eu le même sort, sous prétexte d’une situation de sécurité dans la ville», précise-t-il.