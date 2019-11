La Mamounia fermée trois mois en 2020 pour des travaux de rénovation

La Mamounia, à Marrakech, va fermer ses portes l’année prochaine du 25 mai au 1er septembre pour effectuer des travaux de rénovation, principalement dans les espaces gastronomiques, indique El País.

Ces rénovations sont le fruit d’une collaboration entre l’agence parisienne Jouin Manku et l’équipe de l’hôtel. L’objectif, selon des sources impliquées dans le projet, est de concevoir les nouveaux espaces culinaires de l’hôtel en harmonie avec un style plus contemporain, sans toutefois perdre son essence traditionnelle.

Dans le cadre de cette réforme, des modifications structurelles seront également apportées aux espaces d’hébergement et aux espaces publics de l’hôtel afin de les améliorer et de parvenir à une plus grande harmonie dans son ensemble. Une rénovation qui, selon le directeur général de l’hôtel, Pierre Jochem, «aura pour défi d’inscrire davantage La Mamounia dans son époque, tout en préservant le charme et le patrimoine de cette maison de 95 ans d’histoire».

L’hôtel Mamounia dispose de 136 chambres (de 30 à 45 mètres carrés, à partir de 500 euros par nuit) ; 71 suites, dont des suites sept étoiles ; trois riads de 700 mètres carrés avec salons et piscines privées ; cinq bars, quatre restaurants servant une cuisine marocaine, française, italienne et internationale et un spa, entre autres services.