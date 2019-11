CHAN 2020: l’équipe nationale s’impose 3-1 contre la Guinée en amical

L’équipe nationale des joueurs locaux affrontait son homologue Guinéenne en match amical. Les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score de 3 buts à 1.

Le premier but est inscrit par Kaabi sur penalty (7’). Ahadad aggrave la marque 5 minutes plus tard, bien servi par Makahasi. Ayoub Nanah est l’auteur du 3è et dernier but du Maroc au début de la seconde période (47’), grâce à un tir trompant le gardien adverse.

L’unique réalisation des Guinéens est signé Oussmane, à la 20è minute sur penalty.

Ce match amical entre dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale au CHAN de 2020. Les hommes de Amouta avaient affronté le RCAZ Zemamra en match d’entraînement il y a quelques jours, s’imposant sur le score de 3 buts à 0.