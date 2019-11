Maorc : Id Mjahdi, le village 100% solaire et autonome qui ne cesse de s'agrandir

Déjà doté de l'une des plus grandes fermes solaires au monde et affichant des objectifs ambitieux dans le développement des énergies renouvelables (42% du mix en 2020 et 52% en 2030), le Maroc continue de poser des jalons sur le chemin de sa transition vers les énergies vertes. C’est ce qu’a affirmé lundi le Forum économique mondial (WEF) dans un article dédié au projet Id Mjahdi, le village alimenté exclusivement par l’énergie solaire.

Pour le WEF, «les installations réalisées dans le village d'Id Mjahdi constituent une belle vitrine pour les innovations du royaume». «Dans ce bourg d'une cinquantaine d'âmes, une centrale solaire de 32 panneaux photovoltaïques couvre la totalité des besoins en énergie des habitants et des infrastructures», explique le Forum économique mondial, estimant que l'inauguration, en octobre, d'un centre éducatif apporte une nouvelle pierre à l'édifice.

Porté par des institutions marocaines, comme la société Cleanergy, filiale de l'Agence marocaine pour l'énergie durable, la province d'Essaouira et la commune d'Ounagha ainsi que des mécènes étrangers, ce centre «rejoint la vingtaine de maisons particulières, le château d'eau, les fours solaires ou les éclairages LED».

Des infrastructures alimentées par la même centrale dans un dispositif off grid, totalement autonome du réseau électrique traditionnel et équipé de batteries de stockage, explique-t-on.

Ce centre éducatif est conçu pour accueillir les enfants de 4 à 6 ans venus d'Id Mjahdi comme des villages voisins et devrait permettre d’alphabétiser les plus jeunes et de les sensibiliser à l'enjeu des énergies renouvelables, se félicite le WEF.

«En agrandissant la surface de couverture de son village pilote, 100% solaire et autonome, le Maroc met en valeur son savoir-faire et favorise l'émergence de compétences spécifiques dans le domaine. Il s'engage aussi sur un autre volet, plus social.» WEF

Et le Forum économique mondial de rappeler que dès le lancement du projet, en 2017, Id Mjahdi a intégré une usine de concassage d'argan, dont la production est entièrement rachetée par l’un des mécènes étrangers.