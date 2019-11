Hirak : Les familles des détenus manifesteront devant le siège du CNDH

Ahmed Zefzafi, père de Nasser Zefzafi et président de l'association Tafra, lors d'une manifestation en solidarité avec les détenus du Hirak. / Ph. DR

Les familles des détenus du Hirak du Rif vont manifester, mercredi 27 novembre à 11 heures, devant le siège du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à Rabat.

Ainsi, selon un live sur Facebook d’Ahmed Zefzafi, père de Nasser Zefzafi et président de l’association Tafra, ce sit-in intervient pour protester contre la «poursuite de la politique des autorités qui font la sourde oreille». Les familles des détenus protesteront aussi contre «la déformation des faits et les tentatives de dissimulation de pratiques de torture systématiques à l'encontre de détenus», a précisé Ahmed Zefzafi.

«Face au harcèlement et aux abus dont sont victimes les détenus du Rif, nous appelons tous les groupes militants et les différentes couches de la population marocaine à participer massivement à la réussite de ce sit-in», a-t-il déclaré dans le live diffusé sur la page de l'Association Tafra pour la fidélité et la solidarité des familles du Hirak du Rif.

Les familles des détenus ont manifesté le 8 novembre à Rabat devant le siège de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) pour protester contre les mesures prises contre les détenus du Hirak à la prison de Ras El Maa à Fès.