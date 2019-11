Football : Le TAS remporte la coupe du Trône

Le Tihad de Casablanca et le Hassania d’Agadir se disputaient aujourd’hui à Oujda le trophée de la Coupe du Trône, sous les yeux du prince Moulay Rachid.

C’est au terme d’un match intense que les deux équipes se sont départagées. Le rythme de jeu était élevé et les occasions de but nombreuses.

L’ouverture du score est gadirie, via Cisse, en première période (14’). La réponse du Tihad est immédiate (17’) : Lamlioui frappe à l’entrée de la surface de réparation et trompe Houassli.

En deuxième période, Lamlioui enfonce le clou sur penalty, obtenu après consultation de la VAR (75’). Le score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final.

Le TAS est donc champion de la Coupe du Trône et obtient son ticket pour le tour préliminaire de la Coupe de la CAF 2020/2021. Pour rappel, l’AS FAR a remporté le trophée féminin hier et le Fath Settat est champion catégorie futsal.