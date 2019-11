Espagne : Un festival du cinéma met le Maroc à l'honneur

Le septième art marocain sera à l'honneur dans le cadre du Festival du cinéma marocain qui se tiendra du 18 au 21 novembre à Maspalomas, au sud de Grande Canarie.

Initié par le consulat général du Maroc à Las Palmas en partenariat avec le Conseil municipal de la Villa de San Bartolomé de Tirajana et l’Association socio-culturelle de la femme arabe et du Maghreb pour la cohabitation, cet événement sera marqué par la projection de six long-métrages marocains, ont annoncé les organisateurs.

Il s’agit de Les chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, La mosquée de Daoud Aoulad-Syad, Mains rudes de Mohammed Asli, Adios Carmen du réalisateur Mohamed Amin Benamraoui, Aida de Driss Mrini et Androman de Azlarabe Alaoui.

La programmation dans le cadre de cette manifestation culturelle de plusieurs films marocains primés dans des festivals internationaux tend à offrir l’occasion de rencontres et d’échange de vues entre les professionnels marocains et canariens et à jeter les ponts avec la communauté marocaine établie dans l’archipel canarien.