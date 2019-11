Italie : Le corp de la Marocaine Samira El Attar aurait été retrouvé

Rejeté par les vagues au large de la mer d’Albarella dans la province de Rovigo, le corp d’une femme en cours d’identification serait celui de la Marocaine Samira El Attar, selon des informations relayées ce lundi par le Corriere della sera. Disparue il y a un mois de la localité de Stanghella (commune de Padoue), la mère de 43 ans n’a en effet plus été revue depuis le 21 octobre dernier, après avoir déposé sa fille de quatre ans à l’école.

Selon les enquêteurs qui ont découvert le corp, ce dernier est dans un état de décomposition avancé et des examens approfondis devront déterminer si son ADN est bel et bien celui de la femme disparue.

Si les résultats sont concordant, l’enquête pour kidnapping ouverte par le procureur de Rovigo passera au meurtre et dissimulation d’un cadavre. Selon le média italien, c’est l’emplacement géographique de la découverte qui a amené les enquêteurs à penser qu’il pourrait s’agir de Samira. En effet, la rivière Gorzone, qui traverse Stanghella, ainsi que l’Adige et la municipalité de la province de Padoue, ne se trouvent qu’à quelques kilomètres et l’embouchure n’est pas loin du lieu de la découverte.

Le jour de sa disparition, Samira El Attar devait rencontrer un employeur potentiel, rappelle pour sa part le site d’information italien FanPage. Les recherches ont commencé le lendemain, lorsque le mari, accompagné des cousins de la femme, a signalé la disparition. L’homme a expliqué avoir attendu 24 heures avant de déclarer cette absence parce que son épouse travaillait à l’extérieur comme aide-soignante de nuit et croyait avoir de ses nouvelles le lendemain. Mais, des traces de sang et un gant en latex ont été découverts au domicile du couple, le mari expliquant qu’il s’agissait de sang animal.