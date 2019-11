Maroc : Une nouvelle offre de service intermodale TRAM'BUS lancée à Rabat

Une nouvelle offre de service intermodale TRAM'BUS a été lancée, samedi à Rabat, avec comme objectif de permettre aux usagers de bénéficier d’un voyage en tramway et en bus moyennant un ticket unique.

Ce service complémentaire entre les deux modes, premier du genre au Maroc, vise à améliorer l’offre de service du transport urbain public dans l’agglomération de Rabat-Salé-Témara. Il permettra aux usagers de bénéficier d’un voyage en tramway et en bus moyennant un ticket unique Tram’Bus, à seulement 8 dh au lieu de 11 dh.

Dans un premier temps, l’intermodalité entre les deux moyens de transport concerne l’ensemble du réseau de tramway et une nouvelle ligne bus créée spécialement à cet effet.

Cette ligne reliera le quartier Wifaq à Témara à la gare de Rabat Agdal, en passant par Hay Riad à Rabat. Le point d’échange entre les deux modes sera organisé au niveau de la station terminus tramway au niveau de la cité universitaire Al Irfane.

A cette occasion, la directrice générale de la société du Tramway de Rabat-Salé (STRS), Loubna Boutaleb a déclaré à la presse que le lancement de ce service complémentaire entre le tramway et le bus vise à développer le niveau des services de transport urbain pour les habitants des villes de Rabat, Salé et Témara.

«Le lancement de ce service s'inscrit dans une vision de développement durable attachant une importance primordiale aux approches de développement régional intégré, visant à promouvoir une nouvelle culture de la mobilité urbaine et à encourager des mesures pratiques et bénéfiques visant à améliorer la qualité de vie des citoyens et à faciliter leur quotidien», a-t-elle affirmé.

La directrice générale a ajouté que «la société aspire à développer ce type d'opérations complémentaires afin d’associer le transport urbain à la pratique mondiale et d’assurer une meilleure mobilité en milieu urbain».

De son côté, le directeur général de la société Alsa City Bus, Ramon Fernandez a annoncé que ce service permettra d’étudier la possibilité d’élargir ce service à l’ensemble de la population.