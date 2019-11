Le violier Blue Panda de WWF à Tanger pour sensibiliser autour de la biodiversité marine

Le voilier Blue Panda de l'ONG international WWF a fait escale, samedi à la Marina de Tanger, après avoir relié les côtes de la France, de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie et de la Tunisie.

Le voilier de 26 mètres de long, a fait ses escales dans les ports et marinas pour sensibiliser autour de la question de la biodiversité marine dans la Méditerranéenne et des impacts de la pollution sur cette richesse.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de WWF Maroc, Yosra Madani a indiqué que l'expédition du voilier Blue Panda, qui a débuté en mai dernier à partir de la France, vise à inciter les villes du bassin méditerranéen en particulier à se fixer des objectifs pour enrayer le flux des déchets plastiques dans la nature à l'horizon 2030.

«Des accords avec les autorités locales ont été signés dans le cadre de l'initiative "Plastic Smart Cities" lancée par le WWF pour inciter les villes du monde entier à réduire la pollution plastique», a-t-elle fait savoir.

De son côté, le responsable d'expédition maritime et capitaine du bateau, Stéphane Mingueneau a mis en avant l'importance de cette expédition qui a contribué à étudier et à analyser, ainsi que de témoigner de la grande quantité de pollution plastique en mer Méditerranée. «Plus de 600 0000 tonnes de plastique sont jetés par an en mer et son usage ne cause pas seulement des dégâts pour la faune marine mais également pour l'être humain», a-t-il précisé.

Cette campagne lancée vise à réduire la consommation et l'utilisation de plastique non réutilisable comme les sachets et les pailles et présenter des alternatives au public, a-t-il relevé.

A cette occasion, une Déclaration d'intention a été signée entre la ville de Tanger et le WWF visant à rendre la ville de Tanger une ville intelligente zéro plastique pollution à l'horizon 2030.