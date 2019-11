Le Chef de la MINUSCA salue les casques bleus marocains déployé en République centrafricaine

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour la République centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA), Mankeur Ndiaye, a salué, vendredi à Rabat, le contingent de casques bleus marocains déployé en République centrafricaine.

S'exprimant dans un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, il a souligné que «le Maroc a répondu présent et a fait preuve de solidarité africaine en envoyant les casques bleus marocains il y a six ans en RCA».

Mankeur Ndiaye a salué «le professionnalisme, l'engagement, l'abnégation et le dévouement» des 750 casques bleus marocains et 13 officiers d'Etat-Major marocains en RCA, dont 4 femmes. «Ils sont dans des aires géographiques très difficiles et ils travaillent dans des conditions également difficiles», a-t-il reconnu, expliquant que ces casques bleus, qui organisent des patrouilles et appuient des ONG, ont contribué par leur comportement à «polir l'image de la MINUSCA» dans les zones où ils interviennent, surtout dans le domaine de la protection des populations civiles.

C'est d'ailleurs «ce qui a valu au contingent marocain de recevoir une lettre de félicitations du Commandant de la force, adressée au Chef du contingent marocain», dont copie a été remise à Nasser Bourita.

Le Représentant spécial du SG des Nations-unies et chef de la MINUSCA a également salué le modèle d'engagement du Maroc dans la stabilisation de ce pays. Dans ce sens, il est revenu sur «le rôle de plaidoyer» que le royaume assume auprès des instances internationales pour «mobiliser tous les partenaires» à appuyer la RCA.