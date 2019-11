Tanger : Un individu arrêté pour vol à l'intérieur d'agences commerciale et bancaire

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, vendredi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu aux antécédents judiciaires pour son implication présumée dans une affaire de vol qualifié à l'intérieur d'une agence commerciale et d'une institution bancaire.

Les recherches et investigations ont révélé que le mis en cause, âgé de 23 ans, est impliqué dans le vol d'une somme de 320 000 dirhams à l'intérieur d'une agence relevant de la Société de distribution d'eau et d'électricité et d'assainissement à Tanger en septembre dernier, a indiqué dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Elle ajoute que le prévenu est également soupçonné d'une tentative de vol à l'intérieur d'une agence bancaire de la même ville au mois d'octobre.

Les perquisitions effectuées au domicile du suspect ont permis de saisir des clés et un matériel professionnel suspecté d'être utilisé pour casser les cadenas afin de s'introduire dans les agences ciblées, selon la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut la DGSN.