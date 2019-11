France : Fermeture d’écoles et des lieux de culte «frappés par l’islamisme politique»

Sur une quinzaine de quartiers de France, douze lieux de culte, quatre écoles et neuf associations et près de 130 débits de boissons ont été fermés pour diffusion de discours «frappés par l’islamisme et le communautarisme», selon le secrétaire d’Etat à l’Intérieur. S’exprimant sur le plateau de l’émission Télématin de France 2, ce vendredi, Laurent Nuñez n’a cependant indiqué ni la localisation de ces quartiers, ni la période durant laquelle se sont opérées ces fermetures.

«Dans ces endroits, on entendait un discours qui était communautariste (...) qui faisait passer la loi de Dieu avant la loi de la République et le vivre ensemble», a-t-il souligné, cité par l’AFP. Pour Laurent Nuñez, cet «islamisme politique» ne devait par ailleurs pas être «confondu avec l’islam».

Quant à une proposition du sénateur Bruno Retailleau, sur l’interdiction des listes communautaires, Nuñez a indiqué ne pas en être là. «Le droit électoral, la possibilité de se présenter à une élection, c’est une liberté importante, elle est liée à la liberté d’expression. La laïcité est un autre principe fondamental. Il faut qu’il y ait un équilibre», indique-t-il, avant de souligner lutter contre l’islamisme politique dont les listes communautaires sont l’illustration.