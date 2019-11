Maroc : Une enquête ouverte après la vidéo d'une affaire de corruption d’un magistrat

Le Parquet de Casablanca a décidé l’ouverture d’une enquête après la diffusion d’une vidéo sur une présumée affaire de corruption d’un magistrat. La police judiciaire de Casablanca a été chargée de faire le suivi dans cette affaire après la diffusion, sur Facebook, d’une vidéo d’un individu promettant à une femme d’intervenir auprès d’un juge pour réduire la peine de sa mère emprisonnée.

Dans la vidéo, il parle d’une femme qui serait en prison, alors qu’il se trouve à bord d’un véhicule en compagnie d’une autre femme, portant un niqab. «Toutes les preuves sont contre elle. Nous venons de sortir de l’audience à 10h et vous devez vous rendre à 14h pour le verdict», s’adresse-t-il à celle qu'il appelle «Wafae».

«Elle devait être condamnée à 8 mois de prison, mais nous sommes intervenus pour réduire la peine à deux mois, dont 20 jours qu’elle a déjà purgés», ajoute-t-il avant de l’inviter à prendre une décision avant 14h. Tout de suite après, il négocie directement avec la détenue au téléphone à propos du montant, supposé être de 35 000 dirhams avant de confirmer avec une tierce personne, informant Wafae que son interlocuteur «parle directement au président» de la cour.

Selon des sources sécuritaires citées par Le 360 et Médias 24, l’individu qui apparait sur ladite vidéo, en train de négocier un pot-de-vin serait «connu des services de sécurité comme étant un intermédiaire (samsar, voire escroc)». «L’individu en question, un certain Adil R., réside au quartier Korea (à Casablanca, ndlr) et fait actuellement l’objet de recherches par les services de sécurité», poursuit-on.