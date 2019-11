L'usine d'ammoniac de l’OCP au Nigéria va commencer sa production en 2023

Le groupe OCP, leader mondial d’exportation de phosphates, s'attend à ce que son usine d'ammoniac au Nigéria soit opérationnelle d'ici la fin de l'année 2023, a déclaré jeudi l’agence britannique Reuters, citant un haut responsable de la société.

L’usine, d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, sera construite dans le sud-est du Nigeria près de fournisseurs de gaz, a déclaré à l’agence de presse Mohammed Hettiti, directeur de OCP Nigeria.

L’infrastructure devrait avoir une capacité de production annuelle de 750 000 tonnes d’ammoniac et 1 million tonnes d’engrais. L'ammoniac produit au Nigeria sera envoyé à l'usine marocaine de Jorf Lasfar. Parallèlement, OCP fournira à son usine au Nigéria de l’acide phosphorique pour la production d’engrais, a précisé la même source.

L'usine d'OCP au Nigeria fait partie d'un plan plus vaste annoncé plus tôt cette année. En mars, le groupe a annoncé qu’il commencera à produire des produits chimiques dans son usine en Éthiopie d'ici 2023/2024 et qu’il envisage également la construction d'une usine au Ghana en 2020.