D’ici deux ans, la France va dématérialiser la délivrance des visas

En vue d’assurer une gestion plus efficace, la délivrance des visas par la France, souvent décriée, sera dématérialisée sous deux ans, a-t-on annoncé jeudi de source officielle.

Cette décision a été annoncée lors de l’installation, jeudi, de la «Commission stratégique des visas», une instance regroupant les ministères français de l’Intérieur et de l’Europe et des Affaires étrangères.

Créée le 6 novembre dernier par le Comité interministériel sur l’immigration et l’intégration, cette instance est chargée d’examiner et d’arrêter des mesures et orientations en matière de politique des visas au regard de trois objectifs que sont la prévention du risque sécuritaire, la maîtrise des flux migratoires et la promotion de l’attractivité et des échanges.

«La Commission stratégique des visas, qui s’est réunie pour la première fois ce jeudi, a décidé, dans un contexte de progression du nombre de visas délivrés, qui témoigne de l’attractivité de la France, de la mise en place de nouveaux mécanismes de coordination entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour assurer un suivi plus étroit de la délivrance des visas, en particulier dans les consulats situés dans les pays où sont délivrés le plus grand nombre de visas», indiquent dans un communiqué conjoint les deux ministères.

«Cette rencontre a conduit également à décider des prochaines étapes du déploiement du système d’information France-Visas, qui doit conduire sous deux ans à une gestion dématérialisée de la délivrance de visas, ce qui permettra une efficacité accrue. A terme, l’ensemble des démarches pourront être effectuées par voie électronique. Seul le recueil des éléments biométriques exigera une présence du demandeur de visa», souligne la même source.