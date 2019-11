Maroc : Lancement d’une étude sur le remboursement des actes préventifs du diabète

Un nouveau plan d'action pour le remboursement des actes de prévention fait l’objet d’une étude conjointe entre le ministère de la Santé et l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), a annoncé, jeudi à Rabat, une responsable de l’Agence.

Ce processus se fait ainsi en partenariat avec le ministère, pour rembourser les actes de prévention des personnes atteintes de diabète, a fait savoir Laïla Ibn Makhlouf, représentante de l’ANAM, lors d’une journée d’étude sur le diabète.

Dans la même veine, la responsable a affirmé que l’ANAM œuvrait pour la mise en place de nouveaux moyens de maintien d’équilibre entre les dépenses et les recettes, afin de continuer à assurer une prise en charge médicale durable aux personnes atteintes de diabète. Par ailleurs, elles souligne que 3% des assurés bénéficiaires de l’Assurance maladie obligatoire consomment près de 50% des dépenses et que 30% sont absorbés par les médicaments.

De son côté, Amal Zakariya, chef de service des affections de longue durée (ALD) et affections lourdes et coûteuses (ALC) à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), a indiqué que le nombre d’assurés atteints de diabète était de 74 961 en 2018, soit une moyenne de 6 900 nouveaux cas par an. Selon elle, la CNOPS assure une prise en charge des malades diabétiques à 100%.

Pour sa part, Fatima-Zahra Mouzouni, chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes au ministère de la Santé, a relevé que le ministère prend en charge 882 000 personnes atteintes de diabète.

Initiée par l’Association SOS diabète, cette journée d'étude sous le thème a eu pour objectif de sensibiliser sur l’importance de la prévention contre les signes précoces du diabète et ses complications, au profit des membres de l’association et des personnes atteintes de cette maladie.