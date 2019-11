Oujda : Mise en échec d'une tentative d'exportation illégale de 1 680 oiseaux protégés

Les douaniers de la brigade d'Oujda ont réussi, dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 04h du matin, à mettre en échec une tentative d'exportation frauduleuse d'un total de 1 680 oiseaux chardonnerets, une espèce protégée.

Dans un communiqué, la Douane indique que dans le cadre d'une opération de contrôle sur la route nationale N.6 donnant sur l'entrée de la ville d'Oujda, des agents douaniers de la brigade d'Oujda ont intercepté un véhicule de tourisme avec à bord 28 caissettes en bois renfermant chacune 60 oiseaux «chardonnerets élégants», dont la valeur marchande est estimée à 840 000 dirhams, faisant savoir que le conducteur du véhicule a réussi à prendre la fuite.

Espèce protégée et cible d'un trafic en raison de la beauté de leur plumage et de leur chant mélodieux, ces volatiles ont été remis à la Direction provinciale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification à Oujda, précise le communiqué.

Outre les missions classiques fiscales et économiques dont ils sont investis, les services douaniers sont appelés à contribuer à la préservation de l'environnement et la lutte contre le trafic d'espèces menacées d'extinction fait partie de leur quotidien.