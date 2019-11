Maroc : La première partie du PLF 2020 adoptée par la Chambre des représentants

La Chambre des représentants a adopté, jeudi en séance plénière, la première partie du projet de loi des finances (PLF 2020). Le texte a reçu l'aval de 168 députés et a été rejeté par 71 autres.

Durant la discussion du texte, les groupes et le groupement parlementaires avaient présenté 270 amendements à introduire sur le PLF et le gouvernement a interagi positivement avec plusieurs propositions.

Le projet de loi de finances 2020 propose une série de mesures visant à stimuler les investissements, particulièrement la révision à la baisse de l'impôt sur les sociétés (IS) qui sera ramené de 31% à 28%, et la baisse progressive du taux de la cotisation minimale de 0,75% à 0,50%, selon le texte. Il s'agit également de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, en réservant une enveloppe budgétaire de 26 milliards de dirhams et de subventionner les produits de première nécessité dans le cadre de la Caisse de compensation (14,6 MMDH).

En outre, une enveloppe de 91 milliards de dirhams (MMDH) est consacrée aux secteurs de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la santé.