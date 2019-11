Rabat : Une association ouvre sa première crèche multiculturelle

Dans une approche inclusive pour les migrants subsahariens, l’association interculturelle Kirikou a ouvert une crèche au bénéfice d’enfants marocains mais aussi ceux issus de l’immigration. Ce service est gratuit pour les famille en vulnérabilité, explique l’ONG à 2m.ma, ajoutant que «la seule participation des parents sera de préparer le déjeuner pour les enfants».

En effet, l’association Kirikou a supervisé l’inscription des enfants de migrants dans des crèches depuis sa création, en 2015, avant de parvenir à ouvrir son propre établissement, couvrant ainsi un aspect de l’accompagnement des migrants en termes d’assistance aux enfants, aux mineurs et aux femmes, souligne la même source.

Celle-ci détaille que le premier axe s’articule autour des enfants entre 2 et 5 ans, nés au Maroc et dont les mères migrantes sont en vulnérabilité. Le second aspire à orienter ces mères vers des établissements de formation professionnelle les préparant à intégrer le marché du travail. Le troisième concerne les mineurs isolés qui sont menés vers des structures de santé, pour être ensuite placés dans des foyers communautaires et suivre également une formation pour préparer un projet de vie.

«Dans le cadre de ces actions, nous nous sommes orientés jusque-là vers des établissements partenaires. Maintenant, nous mettons en place des écoles de l’association, qui gardent ce concept d’accueillir enfants subsahariens et marocains, de même que des monitrices subsahariennes et marocaines», a expliqué précédemment à Yabiladi Mountaga Diop, président de l’association, lorsque cette dernière a lancé, début 2019, un appel aux dons.