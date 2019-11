Tanger : 12 ans de prison pour un pédophile français

Après sept mois d’investigations et de procès, un ressortissant français a été condamné, mardi, à douze ans de prison pour détournement et viol sur mineur, selon des informations du site local Tanja24. L’homme de 61 a comparu devant la cour d’appel de Tanger, accusé notamment de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle sur un adolescent de 13 ans.

En mai dernier, la police tangéroise a interpelé l’accusé qui avait été pris en flagrant délit de viol sur le jeune garçon, à la suite du signalement par téléphone d’un voisin qui a entendu les cris de l’adolescent depuis l’appartement voisin, que le ressortissant louait dans le centre-ville de Tanger, près de Sour Al Meegazine.

Le soixantenaire est responsable commercial au sein d’une entreprise française. Il a par ailleurs abusé d’un autre garçon de 14 ans moyennant argent.