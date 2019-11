Grenade : Du dialogue interreligieux après une prière rogatoire entre chrétiens et musulmans

Alors que l’Espagne vit une crise d’eau à cause des longues saisons de sécheresse répétée, des fidèles chrétiens et musulmans avaient décidé d’unir leurs prières. En effet, les réserves d’eau dans certaines régions du pays sont à 37% de leur capacité, soit le plus bas niveau depuis 1995.

C’est ainsi que l’archevêque de Grenade et l’imam et président des communautés musulmanes d’Andalousie, avaient demandé, le mois dernier, aux pratiquants de se rassembler dans le cadre d’une initiative voulue comme l’expression du multiculturalisme historiquement associé à la ville.

«Face à la sécheresse persistante, l’archevêque de Grenade, Javier Martinez, et l’imam de la mosquée d’Omar de Grenade, Lahsen El Himer, d’un commun accord et dans l’esprit de fraternité (…) ont décidé de proposer à leurs fidèles respectifs, catholiques et musulmans, qu’ils élèvent vers Dieu leurs ferventes et insistantes oraisons pour demander au Seigneur la pluie, chacun selon sa propre tradition», indique le communiqué relayé ce jeudi par Le Monde.

A l’heure de la montée de l’extrême droite en Espagne, cette initiative est intervenue alors qu’un «Séminaire de dialogues interreligieux» s’ouvre aussi ce jeudi à Grenade. Autant de démarche illustrant un climat de sérénité en Andalousie, qui contraste avec la montée de VOX.

«L’Andalousie a toujours connu une grande diversité culturelle et un très bon vivre-ensemble, mais nous craignons que les discours de VOX ne provoquent de la crispation dans la société et un rejet des migrants en les accusant d’être responsables du chômage ou de recevoir des aides sociales», explique pour sa part au journal Le Monde Elena Tajuelo, présidente de l’association Andalucia Acoge.

La même source rappelle que l’Espagne compte plus de deux millions de musulmans, dans un pays où 22 % de la population (10 millions de personnes), se déclarent catholiques pratiquants.