Vahid Halilhodzic : «Amine Harit n’est intéressé par la sélection que quand il joue !»

En conférence de presse, Vahid Halilhodzic s’est voulu rassurant sur l’ambiance dans le groupe. La Mauritanie est le premier adversaire du Maroc pour les éliminatoires de la CAN 2021. Après une période de tests et d’observation, Vahid Halilhodzic entre dans le dur.

«Au sein du groupe, c’est vraiment autre chose, au niveau de la sérénité et du comportement. Je suis assez satisfait. Mais bien sûr, il faut gagner ces deux premiers matchs, c’est obligatoire. On ne peut pas se cacher. On a beaucoup observé l’équipe Mauritanienne, Osian Roberts est allé voir leur match, il les a filmés. On prend cette équipe avec beaucoup de sérieux.» Vahid Halilhodzic

Interrogé sur le non convocation de Amine Harit, Vahid Halilhodzic s’est montré très franc. Le comportement du jeune attaquant a été mis en cause : «Je n’étais pas satisfait de la prestation de Amine Harit. Sur le terrain, sur le plan tactique et technique, mais aussi de son engagement. Il est depuis quelques années en équipe nationale et ses statistiques ne sont pas encore bonnes. Il n’a pas encore marqué, il n’a rien montré. Il faut donner l’occasion à d’autres joueurs».

Une version sensiblement différente de celle d’Amine qui déclarait dans le Canal Football Club que Vahid n’avait pas apprécié que Schalke 04 lui demande de faire attention car il avait quelques douleurs. Pour le sélectionneur, «quand [Amine] ne joue pas, il fait tout pour rejoindre son club. Ce qui veut dire qu’il n’est intéressé par la sélection que quand il joue, et moi, je ne peux donner cette garantie à personne».