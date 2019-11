Saiss et Ziyech font le point avant les éliminatoires de la CAN 2021

C’est serein et concentré que s’est présenté Romain Saiss devant la presse. Pour lui, les deux prochains adversaires du Maroc doivent être pris au sérieux : «Il ne faut pas sous-estimer la Mauritanie. Il va falloir être prêts à 200% pour gagner ce premier match et être confiants pour le déplacement au Burundi qui sera très compliqué.»

Absent du dernier rassemblement à cause d’une blessure, le défenseur de Wolverhampton (Angleterre) est resté impliqué et a suivi les résultats de l’équipe. Et ses conclusions sont sans appels : «Les joueurs qui viennent ici ne viennent pas en vacances. Ce n’est pas normal de ne pas y arriver avec les talents que l’on a. On doit retrouver une base défensive solide et ne pas encaisser de but car c’est très important en Afrique. On a la chance d’avoir un sélectionneur qui a été un très bon attaquant, il va insister sur ce point.»

Décisif avec l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech peine à convaincre en sélection. Lors des huitièmes de finale de la CAN 2019, il avait manqué un penalty contre le Bénin. Un raté que les journalistes présents n’ont pas manqué de lui rappeler : «J’ai oublié cet évènement. Ça arrive même aux meilleurs joueurs. Je suis confiant en ce qui concerne l’avenir et je suis concentré sur l’équipe.»

Interrogé sur la Mauritanie, premier adversaire du Maroc, Hakim s’est dit déterminé, avec l’équipe, à s’imposer. Même si chaque match est différent, «nous aurons trois matchs à domicile et trois matchs à l’extérieur lors de ces éliminatoires. En tant que joueur, nous sommes toujours sous pression quelque soit l’adversaire. Il faut juste gagner».