Kickboxing : Deux Néerlando-marocains au «ONE Championship»

Le champion du monde de Muay Thai et de kickboxing Tarik Khbabez affrontera ce samedi Roman Kryklia, pour le premier championnat du monde de kickboxing «ONE Championship : Age Of Dragons» prévu samedi soir à Beijing.

En prévision de ce match, le Néerlando-marocain a confié aux médias hollandais ce qui le distingue pour cette compétition et les raisons pour lesquelles il est destiné au titre de ONE World. «Ma force dans le kickboxing, c'est que je suis un tank», a-t-il déclaré, cité par les médias Sports Keeda et Themix. «J'avance dans une direction. Je suis là pour attaquer. Mon arme la plus puissante, c'est la boxe», précise le boxeur né à Rabat en 1992.

«The Tank a un bilan professionnel impressionnant et n'a jamais été battu en trois ans. Il a commencé sa carrière dans les arts martiaux très tôt avec le karaté et la boxe, puis a poursuivi plus tard le kickboxing», rappelle Sports Keeda.

Reconnu pour son style agressif et son endurance, le sportif néerlando-marocain est resté invaincu dans son relais ONE Super Series. Il a reçu le surnom de «The Tank» en raison de sa capacité à supporter les dégâts.

Mais plus important encore, Tarik Khbabez pense avoir les qualités intangibles nécessaires au succès au plus haut niveau. «En plus de 50 matches de boxe, je n'ai perdu que cinq fois. Si vous vous entraînez suffisamment, vous pouvez vaincre n'importe qui. Ce qui me rend meilleur que mon adversaire, c'est que j'ai le cœur d'un combattant», assure le champion néerlando-marocain.

Khbabez et son adversaire sont considérés parmi les meilleurs de ce sport. La rencontre doit permettre de déterminer un nouveau champion du monde de «kickboxing ONE Light Heavyweight».

Un autre combat de cette compétition opposera un autre Néerlando-marocain. Il s’agit d’Ilias Ennahachi, qui affrontera Wang Wenfeng pour le «One Flyweight Kickboxing Globe Championship».