France : Une étude met au jour le profil des auteurs d’attentat

Quels sont les profils des auteurs d’attentats ? Une étude s’est penchée sur la question en passant au crible les quelque 88 projets d’attentats réussis ou déjoués entre 2015 et 2018 en France, indique Le Monde.

L’universitaire Xavier Crettiez et son étudiant Yvan Barros, deux spécialistes des questions de radicalisation, ont analyse le profil des 163 individus se réclamant du «djihadisme salafiste» mettent au jour des éléments rarement soulignés, souligne le quotidien.

Cette étude souligne notamment que, sur les treize attentats «ayant abouti» entre 2015 et 2018, «aucun n’impliquait des femmes». Celles-ci sont cependant surreprésentés dans des «projets» impliquant l’usage d’explosif (huit cas) ou d’armes blanches (sept cas). Les femmes étaient par ailleurs plus souvent des converties (35%) que les hommes (16%). L’étude précise également qu’une seule femme avait des antécédents judiciaires.

Les deux auteurs soulignent par ailleurs le jeune âge des auteurs de projets d’attentat, âgés de 25 ans. Le plus jeune avait 13 ans lors de son interpellation, le plus âgé 65 ans. La grande majorité sont des Français. Sur les 163 cas répertoriés, seuls 32 concernent des étrangers et 9 des binationaux.

Les deux universitaires ont aussi pu constater une «pluralité» des origines géographiques, «ce qui interdit de penser un lien univoque entre certains quartiers périurbains (…) et l’engagement djihadiste».

L’étude constate également l’absence, souvent, d’antécédents judiciaires des auteurs de projets d’attentats. Selon les chercheurs, sur 99 individus sur lesquels ils ont pu obtenir des précisions, 57 n’avaient aucun antécédent. Un constat qui «s’oppose à un discours policier dominant (…) qui stipule une continuité entre carrières criminelles et carrières militantes, singulièrement en ce qui concerne les dernières générations engagées dans l’"Etat islamique"».