PLF 2020 : Le gouvernement marocain rejette de taxer les GAFA

En 2020, les puissantes GAFA ne seront pas taxées au Maroc. Le gouvernement El Othmani a estimé, hier soir, nul et non avenu un amendement présenté en ce sens par le groupe des députés du PAM.

Le rejet a été exprimé par le ministre des Finances et de l’économie, Mohamed Benchaaboun, lors de l’examen du PLF de l’année prochaine à la commission des Finances à la Chambre des représentants, indique le site officiel d’actualité du Tracteur.

Pour mémoire, l’exécutif avait dans un premier temps brandi la menace de taxer Google, Amazone, Facebook et Apple.

«Les géants du digital tirent grand profit du marché marocain via les annonces publicitaires, mais sans payer d’impôt, ce qui porte atteinte à la concurrence loyale entre les entreprises nationales et les GAFA. Comme le commerce international, le gouvernement œuvre pour la mise en place d’un cadre réglementaire du numérique à même d’appliquer un système fiscal aux plateformes de Google et Facebook», avait en effet déclaré, le 9 mai lors d’un point de presse, l’ancien ministre des Relations avec le Parlement, Mustapha El Khalfi.