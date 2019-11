Un réseau de piratage de données de cartes bancaires internationales démantelé à Midelt

La police judiciaire du district de sûreté de Midelt a déféré devant le parquet compétent, en début de semaine, trois individus âgés entre 20 et 27 ans pour leur implication présumée dans des affaires de piratage de données de cartes bancaires internationales et de leur utilisation dans des opérations commerciales frauduleuses à l'échelle internationale.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que l'enquête a révélé que les mis en cause interceptaient les données numériques et les codes secrets des cartes de crédit émises par des institutions bancaires en Europe et en Amérique du Nord, à partir de circuits spéciaux sur les réseaux sociaux, avant de les utiliser pour des achats sur internet.

Les recherches et expertises techniques menées ont également révélé que les personnes inculpées sont impliquées dans des virements de sommes d'argents estimées à des dizaines de milliers de dirhams, à partir de ces cartes vers des comptes bancaires au nom d'une des personnes arrêtées, a précisé la DGSN.

Les mis en cause ont été présentés devant le parquet compétent à l'issue des procédures de l'enquête préliminaire et au terme de leur garde à vue, a conclu la même source.