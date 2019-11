Maroc : El Othmani appelle à promouvoir la situation des personnes âgées

Le Chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani a affirmé, mardi à Rabat, que l'exécutif œuvre pour la promotion de la situation des personnes âgées à travers une politique publique intégrée.

En réponse à une question sur la politique gouvernementale relative aux personnes âgées et celles en situation de handicap, lors de la séance mensuelle relative à la politique générale à la Chambre des conseillers, El Othmani a souligné que 16 objectifs et 117 démarches ont été fixés en matière de prise en charge médicale, de protection sociale et de mise en place d’un environnement favorable, rappelant que des ateliers régionaux ont été organisés dans l’optique d'élaborer un projet à soumettre au conseil du gouvernement.

Il a rappelé aussi la création d’unités de gériatrie à l’hôpital régional Al Idrissi à Kénitra et à l’hôpital Ibn Al-Bitar à Fès et d'une de psychiatrie au CHU de Salé, en plus de l’accès des personnes âgées des prestations médicales dans le cadre du RAMED.

Dans le même ordre d'idées, M. El Otmani a fait part de la détermination du gouvernement à mettre en oeuvre le plan d'action national relatif à la santé et la vieillesse pour la période 2018/2025, et qui vise à renforcer la solidarité entre les générations et le soutien de la protection sociale des personnes âgées, ainsi que la consécration des valeurs de solidarité et d'entraide entre toutes les catégories de la société.

Le chef du gouvernement a rappelé également la poursuite de la mise en oeuvre des dispositions de la loi 65.15 relative aux établissements de protection sociale, dont les textes organiques ont été soumis au secrétariat général du gouvernement en juillet dernier.

Au volet du soutien financier et de la promotion des organisations de la société civile, M. Otmani a mentionné la signature de 15 conventions de partenariat avec les associations en charge des établissements de protection sociale des personnes âgées pour une enveloppe budgétaire de 2,2 millions de dhs, outre le grand effort d'encadrement mené par l'entraide nationale.