HACA : Licence pour un nouveau service radiophonique thématique musical

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a octroyé, mardi à Rabat, une licence à Sol Radio, un nouveau service radiophonique axé principalement sur la musique et le divertissement et diffusé par voie hertzienne terrestre en FM.

Cette licence a été octroyée au terme du processus en vigueur d’instruction des différents volets du dossier (juridique, éditorial, économique, financier et technique), effectuée par les services de la direction générale, et après examen et audition du porteur de projet, a expliqué la présidente de la HACA, Latifa Akharbach lors d'une cérémonie de signature du cahier des charges s'y rapportant.

Elle a également formé, au nom des membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), son espoir de voir Sol Radio contribuer au développement de la production culturelle et musicale nationale.

Pour sa part, le directeur général de ce nouveau service radiophonique, Omar Essaidi, a affirmé l’engagement de Sol Radio dans l’enrichissement de l’offre radiophonique marocaine et la valorisation des expressions artistiques patrimoniales et modernes.

Pour rappel, la HACA a octroyé, depuis sa création, 14 licences pour l’établissement et l’exploitation de 23 services radiophoniques privés couvrant les 12 bassins d’audience répartis sur l’ensemble du territoire national, fait savoir le communiqué.

La cérémonie de signature du cahier des charges de Sol Radio s'est déroulée en présence des membres du CSCA, du directeur général et des directeurs de la HACA.