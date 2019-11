Hirak : Fin du cachot contre fin de la grève de la faim pour Zefzafi et Ahamjik

Ahamjik et Zefzafi / Archive - DR

Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik auraient décidé de suspendre la grève de la faim qu’ils observent depuis quelques jours. Une annonce faite hier soir par Mohamed Ahamjik, le frère de la «dynamo» du Hirak du Rif.

Cette suspension serait la conséquence de la visite d’une «délégation officielle» auprès de Zefzafi, détenu à la prison de Ras El Ma à Fès. Celui-ci a exigé en échange de la levée de son mouvement de protestation, le retour de ses cinq camarades dans la même cellule. La rencontre avec «la délégation officielle» a été également confirmée par Ahmed Zefzafi.

Pour rappel, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a indiqué, lundi 4 novembre, avoir pris des mesures disciplinaires à l’encontre de Nasser Zefzafi et ses cinq camarades de détention en les mettant au cachot et en leur interdisant toutes communications téléphoniques et visites familiales pendant 45 jours.

La semaine dernière, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme a annoncé que ses services comptent entreprendre des visites à tous les détenus du Hirak du Rif.