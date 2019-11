Éliminatoires CAN-2021 : Hicham El Majhad remplace Anas Zniti dans la liste de Halilhodzic

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a convoqué lundi le gardien de but de l’Ittihad de Tanger (IRT), Hicham El Majhad, pour prendre part aux matches face à la Mauritanie et le Burundi les 15 et 19 novembre.

El Majhad a rejoint le stage des Lions de l'Atlas en remplacement du portier du Raja de Casablanca Anas Zniti, forfait en raison d'une blessure, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La séance d’entraînement des Lions de l'Atlas, programmée lundi au Centre national de football de Maâmora, a connu la présence de l’ensemble des joueurs convoqués, à l’exception de Adel Taarabt, Munir El Kajoui et Selim Amallah, qui ont rejoint le lieu de résidence du Onze national en soirée, précise la FRMF dans un communiqué.

Les Lions de l'Atlas entameront les éliminatoires de la CAN-2021 le 15 novembre face à la Mauritanie au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat (20h00), avant de se déplacer à Bujumbura pour croiser le fer avec le Burundi, le 19 du même mois au stade du Prince Louis Rwagasore (15h00).