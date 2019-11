Maroc : AKSAL compte ouvrir un Morocco Mall Marrakech et Morocco Mall Rabat

Prenant part, du 13 au 15 novembre 2019, au MAPIC, l'événement international de l'immobilier commercial qui se tiendra à Cannes, le groupe Aksal présentera en avant-première les deux maquettes XXL des deux projets : Morocco Mall Marrakech et Morocco Mall Rabat.

«Ces deux projets qui s’annoncent exceptionnels, affichent une ambition claire : créer de nouveaux lieux de Retailtaiment et générer des expériences inégalées. Ces deux futures destinations incarnent l'attachement que porte AKSAL à l'innovation et aux technologies, dans la conception des lieux de commerce et de vie de demain», indique un communiqué du groupe parvenu à Yabiladi.

Avec cette participation au MAPIC 2019, AKSAL donne le coup d’envoi à la commercialisation des espaces commerciaux des deux malls, 40% de ces derniers étant d’ores et déjà réservés par des enseignes de prestige, précise-t-on.

AKSAL présentera également, lors du MAPIC, sa marque beauté 100% marocaine Yan&One. «Un stand exclusivement dédié dévoilera la nouvelle identité visuelle de la marque et le nouveau concept store de son futur réseau», précise-t-on.

Le groupe dit consolider à travers cette participation son «engagement à être une vitrine incontournable du Maroc de demain à l’international».