Paris : Un Forum de la Citoyenneté et de la démocratie pour célébrer les 20 ans de l’IDD

Pour célébrer ses 20 ans, le réseau «Immigration Développement Démocratie» (IDD) organise, samedi 16 novembre, une journée ouverte à la Halle Pajol, sise Esplanade Nathalie Sarraute à Paris, dans le cadre de son Forum de la citoyenneté et du développement.

«Le réseau IDD propose aux acteurs de l’éducation au développement et à la solidarité internationale une occasion unique de se retrouver et d’échanger, afin d’agir pour un monde plus démocratique et solidaire», indique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Le réseau rappelle qu’actuellement «un double processus est observable à l’échelle mondiale : d’une part, la mondialisation et l’accroissement des interdépendances ; d’autre part, la fragmentation et la montée des tensions et conflits, sur fond de crise de la politique migratoire».

Il s'agit notamment de «débattre des principales tendances, tensions et transitions auxquelles les acteurs associatifs sont confrontés» et de «réfléchir à une stratégie conjointe fondée sur un renforcement des partenariats et un approfondissement de la coopération à tous les niveaux».

Avec cette journée, l’IDD veut aussi «nourrir les discussions des ateliers thématiques du séminaire interne qui se tiendra le lendemain, afin de maintenir (son) positionnement en tant que plateforme nationale et internationale bien outillée pour l’action en faveur du développement démocratique et durable».

Créé en 1999, «Immigration Développement Démocratie» est un réseau d'associations issues de l'immigration en France. Le réseau intervient en faveur d’un développement démocratique et durable et agit pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels.