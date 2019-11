L'écrivaine d'origine marocaine Souad Mekhennet primée par le Centre Simon Wiesenthal

Le Prix du leadership international du Centre Simon Wiesenthal (CSW) a été attribué à la journaliste et écrivaine d'origine marocaine Souad Mekhennet, correspondante internationale du Washington Post, a annoncé lundi le Centre basé aux Etats-Unis.

La journaliste native d'Allemagne d'un père marocain et d'une mère turque, recevra cette distinction le 14 janvier 2020, au Musée de la Tolérance de Los Angeles, a ajouté la même source dans un communiqué.

La journaliste qui a déjà travaillé, entres autres, pour le New York Times et le Herald Tribune, est co-auteur de «Eternel Nazi: de Mauthausen au Caire, la poursuite implacable du docteur SS Aribert Heim», une enquête publiée en 2014 sur Aribert Heim, le «médecin de la mort» nazi du camp de Mauthausen considéré comme l'un des criminels de guerre les plus recherchés au monde.

Souad Mkhennet s'est dite «reconnaissante» au Centre Simon Wiesenthal pour l’honneur et la reconnaissance de ses contributions journalistiques et de ses livres. «Je considère cette distinction comme une responsabilité supplémentaire pour avancer et approfondir davantage mes reportages sur les personnes qui agissent de manière haineuse envers d’autres êtres humains», a-t-elle déclaré à la MAP.

La marocaine a déjà obtenu plusieurs prix et distinctions pour ses recherches tant sur le terrain en Irak, en Afghanistan, en Algérie et en Libye, mais aussi en tant qu’écrivaine inspirée par ses investigations dans les milieux radicaux. Auteure de quatre ouvrages, dont le best-seller international «I Was Told To Come Alone: My Journey Behind the Lines of Jihad», elle est aussi la première femme musulmane à recevoir le prestigieux Daniel Pearl Award en 2017, pour le courage et l’intégrité dans le journalisme.