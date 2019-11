Mauritanie-Maroc : Bourde du ministre Abyaba en pleine signature d’un accord

Le royaume est l’invité d’honneur de la 9e édition du festival des villes anciennes organisé à Cinguetti en Mauritanie, indique l'agence AMI. La délégation marocaine était conduite par le controversé ministre de Culture de la Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouvernement, Hassan Abyaba.

Elle comptait dans ses rangs l’Agence de Développement des régions, la Maison marocaine de l’Artisanat et le Centre culturel marocain à Nouakchott, en plus de 20 camions transportant des tentes et des équipements avec un staff d’encadrement de 120 personnes, ajoute la même source.

A cette occasion, le Maroc s’est engagé à rénover une ancienne maison de jeunes à Nouakchott et construire un stade multidisciplinaire dans la capitale, dans un accord signé dimanche 10 novembre.

Néanmoins, la cérémonie de signature de cet accord est passée presque inaperçue. Les médias et les réseaux sociaux n’ont retenu que la nouvelle bourde du ministre Hassan Abyaba. Dans une allocution au nom du pays invité d’honneur, celui-ci s’est trompé sur le nom du président mauritanien en sa présence. Il s’est adressé au chef de l’Etat en le surnommant «Ould Cheikh El Azzouzi».