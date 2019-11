Tops & Flops des footballeurs marocains du monde : Amallah, Labyad, Boufal et Harit

LES TOPS

Le retour remarqué de Zakaria Labyad

Zakaria Labyad a eu droit à 15 minutes de jeu avec l’Ajax Amsterdam contre Utrecht. Il a délivré une passe décisive et son équipe s’est imposée sur le score de 4 buts à 0. Son coéquipier, Hakim Ziyech, l’a félicité, au même titre que Erik Tem Hag l’entraîneur. Zakaria n’avait plus joué depuis le 5 mai 2019, c’était contre Willem II en KNVB Cup. Il a pu enfin avoir du temps de jeu suite à la blessure au genou de David Neres, qui doit subir une opération au ménisque et qui est indisponible jusqu'à la trêve hivernale.

Selim Amallah double buteur (presque) contre KV Mechelen

Le Standard de Liege recevait KV Mecelen pour le compte de la 15è journée de Jupiler Pro league. Selim Amallah a inscrit le premier but du Standard en fin de rencontre (86’) alors qu’il venait d’entrer en jeu et que son équipe été menée 2-0. Il a ensuite marqué le but de l’égalisation avant que l’arbitre ne le refuse après vérification de la VAR. Mehdi Carcela est quant à lui entré à la 71è minute.

86' : GOAL: 1-2 ⚽



Selim Amallah ???? réduit l'écart d'une belle frappe !



Selim Amallah ???? verkleint de achterstand met een mooie trap !#STAKVM #COYR pic.twitter.com/S7UyFuDv2c — Standard de Liège (@Standard_RSCL) November 10, 2019

LES FLOPS

Amine Harit mis de côté

Élu meilleur joueur de Bundesliga du mois de septembre, Amine Harit fait un bon début de saison. En dépit de cela, Vahid Halilhodzic a décidé de ne pas faire appel à ses services pour les matchs des éliminatoires de la CAN 2021, qui se joueront mi novembre. Une décision que l’international marocain n’a pas comprise, et il n’a pas hésité à le faire savoir sur ses réseaux sociaux.

Invité dans le canal football club, Amine est revenu sur cette non-convocation : «J’ai appelé Vahid le soir même pour avoir une explication. Il m'a dit qu'il n'a pas apprécié que mon club me demande de faire attention puisque j'avais quelques douleurs. Et qu'il n'avait pas apprécié mes prestations. Il va falloir que je travaille plus pour gagner ma place dans ce groupe».

?️ "Peut-être que je ne suis pas assez bon et qu'il faut que je travaille plus pour gagner ma place dans ce groupe. Mais bien sûr que j'ai envie d'être en sélection !"



Notre invité @Amine_000 Harit revient sur sa non-convocation lors du dernier rassemblement du Maroc ?? pic.twitter.com/AtQcrW7Ejh — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 10, 2019

Soufiane Boufal en demi-teinte

Soufiane Boufal peine à séduire à Southampton. L’attaquant marocain, de retour de prêt à Celta Vigo, a fait 10 apparitions sur 12 journées de Premier Ligue, et n’a terminé que deux matchs. L’entraîneur actuel, Ralph Hasenhuttl, est arrivé cet été et avait déclaré en début de saison vouloir laisser une chance à tous les joueurs. Les anglais et fans des Stains s’interrogent cependant sur la compatibilité de Boufal avec le style de jeu de Hasenhuttl. À l’heure actuelle, Southampton est dans la zone rouge avec 8 points seulement.