Maroc : 75% de la population adulte détient moins de 90 000 dirhams de patrimoine [Rapport]

C’est un rapport qui vient à nouveau confirmer la mauvaise répartition des richesses au Maroc. Le Crédit Suisse Research Institute, «laboratoire d’idées» du groupe bancaire suisse, a publié le 21 octobre dernier, son Global Wealth Report sur la richesse des ménages à travers le monde.

Globalement, il en ressort que «la fortune mondiale a augmenté de 2,6% pour s’établir à 360 000 milliards USD au cours de l’année écoulée, la fortune par adulte atteignant un nouveau record à 70 850 USD, soit 1,2% au-dessus de son niveau de mi-2018», indique le rapport. Ce sont les États-Unis, la Chine et l'Europe qui ont le plus contribué à cette croissance mondiale, à hauteur de 3 800, 1 900 et 1 100 milliards USD respectivement.

«Les femmes ont vu leur fortune augmenter par rapport à celle des hommes dans la plupart des pays en raison de leur participation croissante au marché du travail, d’une répartition plus équitable de la richesse entre les époux et d’autres facteurs», ajoute le Crédit Suisse Research Institute dans son rapport.

Parmi ces facteurs, le rapport souligne que «les successions ont été une source de richesse plus importante pour les femmes que pour les hommes pour plusieurs raisons : comptes moins garnis du fait de revenus plus modestes, veuvage et conservation plus longue de leur héritage que dans le cas des hommes car elles vivent plus longtemps. La diminution des flux de richesses héritées durant la première moitié du XXe siècle a eu tendance à diminuer la fortune relative des femmes en raison de leur plus grande dépendance à l'égard des héritages.»

1,3% de la population marocaine détient entre 100 000 et 1 million de dollars

Au Maroc, la richesse moyenne par adulte est de 12 929 dollars. Elle est composée de 3 494 dollars de patrimoine financier, 10 757 dollars de patrimoine non financiers ainsi que 1 322 de dette. Ainsi, la richesse médiane par adulte s’élève à 4 010 dollars. La croissance en matière de richesse par adulte, entre 2018 et 2019 est de +2,5%.

En matière de répartition des adultes par tranche de richesse, 75,5% des 23 613 000 adultes marocains possèdent moins de 10 000 dollars (soit environ 90 000 dirhams) ; 23,1% possède entre 10 000 et 100 000 dollars (soit environ 900 000 dirhams) ; 1,3% détient entre 100 000 et 1 million de dollars alors que 0,1% détient plus d’un million de dollars (soit environ 9 millions de dirhams). Le coefficient de Gini (mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable (salaire, revenus, patrimoine) au sein d'une population) est de 76.6%. Plus cet indice est élevé (proche de 100%), plus la disparité entre les deux extrémités est importante. La moyenne mondiale est de 88%, selon le rapport.

Par ailleurs, le rapport précise qu’entre 2018 et 2019, les prix des actifs et les taux de change au Maroc ont baissé de 0,9%. La capitalisation boursière accuse elle aussi une baisse de 5,4%, de même que l’indice des prix du logement (-0,7%).

Par régions du monde, 561 827 000 Africains possèdent moins de 10 000 dollars ; 68 801 000 personnes en Afrique détiennent entre 10 000 et 100 000 dollars ; 4 032 000 possèdent entre 100 000 et 1 million de dollars et, enfin, 171 000 autres détiennent plus d’un million de dollars. Le coefficient de Gini pour le continent est, quant à lui, de 82.2%.

Toujours en Afrique, 88,5% adultes possèdent moins de 10 000 dollars ; 10,8% détient entre 10 000 et 100 000 dollars et 0,6% possède entre 100 000 et 1 million de dollars.