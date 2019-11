Lions de l’Atlas : Abderrazak Hamdallah prend sa retraite internationale

Abderrazak Hamdallah, meilleur buteur du championnat saoudien, a décidé de ne plus venir en sélection et de prendre sa retraite internationale.

C’est sur compte officiel instagram que le Marocain a annoncé la nouvelle, depuis New York où il est en vacances. Alors qu’il venait d’être arrêté à l’aéroport en partance pour les États-unis pour outrage à agent, les rumeurs voulaient y voir un coup du sort au moment où il allait au Maroc pour les matchs des éliminatoires de la CAN 2021.

Son annonce vient clore une séquence faite de polémiques autour de sa (non) sélection en équipe nationale, qui avait démarré lors d’une prise de bec avec Fayçal Fajr pour tirer un penalty. Une partie des supporters avaient alors réclamé qu’il ne vienne plus en sélection suite à son départ de concentration avant la CAN 2019.

Il a également fait parlé de lui dernièrement en enlevant le ballon à Noureddin Amrabat, son coéquipier en club, en plein match contre Al Abha pour tirer un penalty.

L’attaquant marocain n’a cependant pas donné les raisons de sa retraite internationale.