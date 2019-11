Le Maroc accueille le premier forum international libyen sur l'économie et l'investissement

Les travaux du premier forum international libyen sur l'économie et l'investissement au Maroc se sont ouverts, lundi à Rabat, avec la participation de plus 400 personnes de 12 pays représentant les secteurs public et privé et les différents domaines économiques libyens.

Les travaux de cet événement international, le premier du genre, initié sous l'égide du Conseil présidentiel libyen en collaboration avec le ministère marocain de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, sont axés sur le thème «Vers un partenariat économique solide».

Le choix du Maroc pour abriter cette manifestation économique de deux jours s'explique par le rôle prépondérant du royaume dans l'appui et la réussite du dialogue inter-libyen qui s'est tenu à Skhirat et qui a débouché sur la signature de l'accord politique libyen en décembre 2015, a souligné le directeur exécutif de cet événement Al-Mahdi Abdelaâti à l'ouverture de ce forum.

Les travaux de ce forum s'articulent autour de plusieurs sessions de travail axées sur les principaux défis auxquels fait face l'économie libyenne ainsi que sur les moyens de tirer profit de l'expérience réussie du Maroc en matière de développement économique et de l'investissement.

Diverses thématiques seront examinées à cette occasion notamment les orientations futures des secteurs du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables en Libyen et les opportunités d'investissement prometteuses offertes dans ce domaine.

Les participants devront également débattre des pistes à même de renforcer l'investissement et la confiance entre le secteur privé libyen et les opérateurs économiques internationaux notamment à travers la signature de conventions de coopération et de protocoles d'accords entre les entreprises libyennes et leurs homologues internationales.

Le forum prévoit dans ce sens des rencontres B2B pour permettre aux principaux opérateurs économiques libyens de nouer des contacts d'affaires avec les investisseurs internationaux.