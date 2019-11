Maroc : A Ksar El Kébir, une jeune fille kidnappée, tatouée et mise enceinte par son agresseur

Une jeune fille de 15 ans à Ksar El Kébir a été soumise à une détention de plusieurs semaines avant d'être remise en liberté par son agresseur après que les autorités compétentes ont lancé une opération de recherche.

Dans une déclaration à Yabiladi, Mohamed Taib Bouchiba, coordinateur régional de l’association Touche pas à mon enfant, a informé que le suspect a kidnappé et violé la jeune fille, aujourd’hui enceinte. Il aurait aussi «tatoué son prénom sur l'une de ses mains, en plus de la contraindre à prendre des pilules narcotiques».

Le suspect a libéré sa victime présumée après une plainte déposée par ses parents. Pour l’instant, l’agresseur présumé est toujours recherché.

Le site d’information Alyaoum 24 précise que les parents de la fille ont indiqué qu'elle n'allait plus à l'école depuis deux ans. Elle aurait été en contact avec son agresseur présumé depuis un an, avant qu’il «l’entraîne dans une maison et la retienne pendant plus d’un mois». Libérée par son agresseur présumé, l'adolescente serait retournée à la maison le 31 octobre dernier.

Selon le coordinateur régional de l’association Touche pas à mon enfant, la victime présumée souffre d’une «grave crise psychique». «Elle parle très peu et est tout le temps distraite», ajoute-t-il.