L'ancien président colombien récompensé au FICMEC de Nador

L'ancien président colombien Juan Manuel Santos doit être récompensé ce lundi au Festival du film et de la mémoire commune (FICMEC) de Nador pour «sa contribution à la paix et à la réconciliation» dans le processus de paix de son pays.

Les organisateurs de ce festival, qui a récompensé l'année dernière l'ancien président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, ont confirmé à l’agence espagnole EFE que Juan Manuel Santos se déplacera au Maroc. Une «visite express» durant laquelle il «recueillera le prix lors de la cérémonie d'ouverture du festival et prononcera un discours».

EFE souligne que cette huitième édition du festival portera sur les processus de justice transitionnelle qui se sont déroulés dans différents pays du monde au cours des trois dernières décennies, notamment le cas du Maroc.

Dans le cas de Juan Manuel Santos, le Centre pour la mémoire commune, la démocratie et la paix au Maroc, organisateur du festival, a tenu à souligner «sa contribution en tant que moteur de l'un des processus les plus récents et les plus importants de paix et de réconciliation dans le monde», poursuit EFE.

Le festival, qui se terminera samedi 16 novembre avec la remise des prix du film, a récompensé les années précédentes, en plus de Rodríguez Zapatero, le directeur de la Fondation pour les trois cultures de la Méditerranée, José Manuel Cervera (en 2017), ainsi que le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Tunisie, Houcine Abassi, en 2016.

A rappeler que l'ancien président colombien avait reçu le prix Nobel de la paix 2016 pour son travail en faveur de la paix dans son pays.