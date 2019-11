Arrivé en Espagne sous un camion, l’athlète marocain Chakib Lachgar remporte la Behobia-San Sebastian

Chakib Lachgar à la ligne d'arrivée de la course Behobia-San Sebastian, dimanche 10 novembre 2019. / Ph. Juan Herrero - EFE

L’athlète marocain Chakib Lachgar a remporté dimanche la course Behobia-San Sebastian (pays Basque espagnol). «Après avoir dominé la course au départ (…), il a remporté la victoire avec un temps de 01h 01' 00 ''», rapporte Mundo Deportivo. Et de préciser que l’athlète espagnol Iraitz Arrospide est arrivé deuxième avec un intervalle de quatre secondes le séparant du vainqueur, tandis qu’Iván Fernández a complété le podium.

Né au Maroc en 1989, Chakib Lachgar est arrivé en Espagne en mai 2008 en provenance d’Ouargui, située dans la province d'El Kelâat Es-Sraghna, à une centaine de kilomètres de Marrakech. «J'avais 18 ans quand j'ai quitté le Maroc. Je suis venu sous un camion. Il faut beaucoup d'argent pour prendre une patera. C'était dangereux et difficile à oublier», explique Chakib Lachgar, cité par le média espagnol Diario Vasco. «J'ai commencé à 16 ans à travailler. Après avoir terminé mes études, je suis allé au Sahara pour gagner ma vie et j'étais aussi à Tanger. J'ai travaillé dans une épicerie, dans le textile, en tant que maçon mais aussi pâtissier...», raconte-t-il.

L’athlète, basé à Errenteria (commune du Guipuscoa dans la communauté autonome du Pays basque), est arrivé à Gipuzkoa, l'une des trois provinces de la communauté autonome du Pays basque où il est installé depuis dix ans. Son intention était plutôt «d'aller en Allemagne» ou à «Stockholm».

La Behobia-San Sebastián est une course au parcours très exigeant, avec deux hauts importants, Gaintxurizketa (Km 8) et Miracruz (Km 17), ainsi que diverses montées et descentes, explique le site de cet événement sportif.