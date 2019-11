CAN-2021 : La non-sélection de Amine Harit pour des raisons de discipline ?

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Vahid Halilhodzic, devrait s’expliquer en conférence de presse sur les raisons de la non-sélection de Amine Harit pour les rencontres des éliminatoires de la CAN 2021 face à la Mauritanie et au Burundi.

«C’est pour des raisons liées à la discipline, le sélectionneur s’en expliquera en conférence de presse», détaille auprès de France Football un proche de la sélection des Lions de l’Atlas. Et d’ajouter : «Mais au-delà de ça, Vahid Halilhodzic est là pour remettre de l’ordre. Il veut de l’exigence. Il peut paraître dur. Oui, il l’est mais il est avant tout juste.»

France Football souligne que les joueurs les plus doués sont les plus concernés par l’intransigeance du sélectionneur franco-bosnien : «Rien n’est définitif mais il est encore plus exigeant avec les joueurs talentueux, souvent irrégulier. C’est un message qu’il envoie à tous les sélectionnés.»

De son côté, Amine Harit a répondu sur compte Twitter par un laconique : «LOL». Informé par Vahid Halilhodzic de sa non-sélection, le joueur n’a pas compris les motivations de son sélectionneur.

«Je l’ai appris en même temps que tout le monde, par des messages d’amis qui ne comprenaient pas», a-t-il confié dimanche 10 novembre sur le plateau de Canal Football Club. «J’ai vu la liste et je me suis demandé pourquoi. J’ai entendu à droite à gauche qu’on parlait de problèmes disciplinaires, qui n’ont pas lieu d’être. J’ai appelé le sélectionneur le soir même qui m’a dit qu’il y avait des choses qu’il n’avait pas apprécié de ma part et de mon club (…), qu’il n’avait pas apprécié mes prestations.»

"Peut-être que je ne suis pas assez bon et qu'il faut que je travaille plus pour gagner ma place dans ce groupe. Mais bien sûr que j'ai envie d'être en sélection !"



Notre invité @Amine_000 Harit revient sur sa non-convocation lors du dernier rassemblement du Maroc ?? pic.twitter.com/AtQcrW7Ejh — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 10, 2019

Pour rappel, Vahid Halilhodzic a convoqué 24 joueurs pour les rencontres des éliminatoires de la CAN 2021. En revanche, il en a écarté d’autres, outre Amine Harit, notamment Issam Chebake, Jawad El Yamiq, Mehdi Carcela, Ahmed El Messaoudi, Mehdi Bourabia, Hicham El Majhed et Ismail El Haddad.