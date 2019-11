Le Maroc U20 Féminin bat l’équipe senior de Djibouti devant Osian Roberts

L’équipe nationale féminine U20, actuellement en stage à Rabat, s’est imposée en amical contre l’équipe senior féminine de Djibouti.

Les Lionnes de l’Atlas, dirigées par Lamia Boumehdi, ont marqué six buts sans en encaisser. Une belle victoire à laquelle a assisté Osian Roberts, le directeur technique national.



Bon de regarder nos jeunes filles jouer au football aujourd'hui ??Really enjoyed watching our young female players play against Djibouti today ?? pic.twitter.com/wwgCFT25aF